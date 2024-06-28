Головина Харитина Федорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Головина
- Имя
- Харитина
- Отчество
- Федорова
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46126. ГОЛОВИНА, ХАРИТИНА ФЕДОрова. К. Слободск. у., Георгіевск. в., с. Шестакова, 28 л.; — 3. Н. 6 уч. Слободск. у. (въ 3 р ), 169 и 7 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 18 Мая 905. | 901 1665 169 М. | 97 53332 169 М.
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