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Ларионов Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ларионов
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
11 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7910. ЛАРИОНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 20 л., Московск. у., Пушкинск. в., д. Свиредовой. Н. С. 1 уч. Московск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 11 янв. 923.

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