Ларионов Иван Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ларионов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 11 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7910. ЛАРИОНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 20 л., Московск. у., Пушкинск. в., д. Свиредовой. Н. С. 1 уч. Московск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 11 янв. 923.
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