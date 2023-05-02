Догадов Александр Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Догадов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14655. ДОГАДОВ, АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 21 г. Гр. Кашинск. у., Саваринск. в., с. Зверева; — Н. С. 7 уч. Котельническ. у. Убийство, лиш. св. 6 л., с зач. 4 м. и 9 д. пр. з. Исп. 22 июня 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.