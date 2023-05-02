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Цыганов Трофим Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыганов
Имя
Трофим
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
7939. ЦЫГАНОВ, ТРОФИМ ПЕТРОВИЧ, 20 л., Гр. Дмитровск. у., в. и с. Домахи,; Н. С. 2 уч. Дмитровск. у., Разбой, прин. раб. 9 л. условно

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