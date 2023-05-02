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Шульц Станислав Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шульц
Имя
Станислав
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
21 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
8353. ШУЛЬЦ, СТАНИСЛАВ АНТОНОВИЧ, 17 л. Гр. Островск. у., гм. Орво; - Н. С. 6 отд. 1 Гор. р-на г. Петрограда. Грабеж, лиш. св. 9 м. Исп. 21 авг. 919.

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