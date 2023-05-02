Селянкин Герасим Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Селянкин
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 305
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10447. СЕЛЯНКИН ГЕРАСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ 26 л., Пермск. г. и у., Стряпушенск. в., д. Селянки. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 109, 116, лиш. св. 1 П. в. з. с. 10/Ѵ — 24.
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