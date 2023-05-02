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Рог Антон Мартынов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рог
Имя
Антон
Отчество
Мартынов
Дата исполнения приговора
__ март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
35010. РОГЪ, АНТОНЪ МАРТЫНОВЪ. К. Бѣлгорайск. у., гм. Соль, д. Майданъ Новый, 41 г.; — С. М. С. 2 окр. Люблин. г. (во 5 р.), 172 М. (укрыв.), тюр. 1 м. Исп. 38 Марта 905. | 93 66375 169 М.

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