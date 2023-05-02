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Равнушкина Анастасия Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Равнушкина
Имя
Анастасия
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8090. РАВНУШКИНА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА, 27 л., Камышловск. у., Кунарск. в. и с. Бывш. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 30 ноября 923.

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