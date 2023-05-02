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Румянцев Георгий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Румянцев
Имя
Георгий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8408. РУМЯНЦЕВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 26 л., Волоколамск. у.. Буйгородск. в., д. Чертемово. В. Т. Триб. Московск. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. Исп. 2 ноября 923.

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