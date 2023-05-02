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Гура Войцех Фомин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гура
Имя
Войцех
Отчество
Фомин
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
46351. ГУРА, ВОЙЦѢХЪ ФОМИНЪ. К. Бѣлгорайск. у., гм. Коцудза, д. Корытковъ, 55 л.; — М. С. г. Замостья (въ 4 р.), 172 М. (кража), тюр. 6 м. Исп. 10 Іюня 905. | 97 9444 172 М. | 85 8126 170¹ М.

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