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Чернецкая Антонина Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернецкая
Имя
Антонина
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
20 январь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
7983. ЧЕРНЕЦКАЯ, АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА, 26 л., Гр. г. Игумена,; Н. С. 1 отд. Выборгск. р-на г. Петрограда, Кража, лиш. св. 2 г., Исп. 20 янв. 919

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