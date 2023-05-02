Чернецкая Антонина Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернецкая
- Имя
- Антонина
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7983. ЧЕРНЕЦКАЯ, АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА, 26 л., Гр. г. Игумена,; Н. С. 1 отд. Выборгск. р-на г. Петрограда, Кража, лиш. св. 2 г., Исп. 20 янв. 919
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