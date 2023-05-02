Крамилевская Зинаида Казимировна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крамилевская
- Имя
- Зинаида
- Отчество
- Казимировна
- Дата исполнения приговора
- 10 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6946. КРАМИЛЕВСКАЯ ЗИНАИДА КАЗИМИРОВНА, 22 л., Рд. в Ковенск. г., Ново-Александровск. у., Витск. в., д. Зигмантишки, Н. С. 10 р. б. г. Петрограда, Ст. ст. 16 ч. 3, 180, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г., Исп. 10 апр. 923.
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