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Цаплин Сергей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цаплин
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 334
Источник
Скан
Оригинальная запись
11562. ЦАПЛИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 32 л., Тверск. г., Кашинск. у., Славковск. в., д. Папкратово. Н. С. 20 отд. г. Ленинграда. Ст. 182, лиш. св. 1 г. 1 м. П. в. з. с. 16/ІѴ—26.

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