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Чупров Сергей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чупров
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
8086. ЧУПРОВ, СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 62 л. Гр. Мещовск. у., в. и д. Щелкановой; - Калужск. Ревтриб. Агитац., лиш. св. 6 м. Исп. 6 июня 919.

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