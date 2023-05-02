Чупров Сергей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чупров
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8086. ЧУПРОВ, СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 62 л. Гр. Мещовск. у., в. и д. Щелкановой; - Калужск. Ревтриб. Агитац., лиш. св. 6 м. Исп. 6 июня 919.
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