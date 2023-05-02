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Макарова Пелагея Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макарова
Имя
Пелагея
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8540. МАКАРОВА ПЕЛАГЕЯ ДМИТРИЕВНА, 23 л., Пермск. у., Троицк. в., д. Пирозят. Алтайск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. 1 м. 2 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 сент. 923.

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