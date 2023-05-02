Красковский Иван Захарьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красковский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Захарьевич
- Дата исполнения приговора
- 24 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6969. КРАСКОВСКИЙ ИВАН ЗАХАРЬЕВИЧ, 32 л., Омск. у., Павлоградск. в., с. Яспая-Поляна, Н. С. 8 уч. г. Омска, Ст. 140, лип. св. 2 г., Исп. 24 апр. 923.
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