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Фирсов Григорий Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фирсов
Имя
Григорий
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
20 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 369
Источник
Скан
Оригинальная запись
12669. ФИРСОВ ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 22 л., Арск. к., Кощаковск. в., д. Черниково. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 144, 220, лиш. св. 1 г. 5 м. 22 д. П. в. з. с. 20/Ѵ—24.

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