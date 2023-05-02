Фирсов Григорий Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фирсов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 369
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12669. ФИРСОВ ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 22 л., Арск. к., Кощаковск. в., д. Черниково. Главсуд Татарск. АССР. Ст. ст. 144, 220, лиш. св. 1 г. 5 м. 22 д. П. в. з. с. 20/Ѵ—24.
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