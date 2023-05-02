Головатенко Евдоким Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Головатенко
- Имя
- Евдоким
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46122. ГОЛОВАТЕНКО, ЕВДОКИМЪ ИВАновъ. К. Канев. у., Пустовойтовск. в., с. Карапышева, 19 л.; — М. С. 9 уч. г. Кіева, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Марта 905.
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