Виндедз Карл Карлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виндедз
- Имя
- Карл
- Отчество
- Карлов
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36604. ВИНДЕДЗЪ, КАРЛЪ КАРЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Рижск. у., Олайск. в., 39 л., рд. Митаво-Бауск. у., въ Жижданск. в.; — СПБ. С. П., 10 п. 129, 149 и 1642 У., арест. отд. 6 л. Исп. 17 Янв. 909. | 903 20542 1647 У. | 99 17221 169 М. | 900 69855 170 М.
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