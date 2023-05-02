Юденков Федот Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юденков
- Имя
- Федот
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 263
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8427. ЮДЕНКОВ, ФЕДОТ ФЕДОРОВИЧ, 40 л. Гр. Духовщинск. у., Горкинск. в., д. Исаково; - Н. С. 2 уч. Смоленск. у. Кража, лиш. св. 5 л. условно. | предыдущие судимости 915 51660 1 и 3 ч. 1655 У. | 911 90538 931 У. | 905 71280 169 М.
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