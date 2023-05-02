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Бурков Николай Дементьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурков
Имя
Николай
Отчество
Дементьев
Дата исполнения приговора
03 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
45488. БУРКОВЪ, НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬевъ. Отст. мл. жандармск. вахмистръ изъ к. Вятск. у., Просницк. в., д. Федотовской, 65 л.; — Вятск. О. С., 1489, 2 ч. 1490 и 1492 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 3 Мая 905.

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