Бурков Николай Дементьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Дементьев
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45488. БУРКОВЪ, НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬевъ. Отст. мл. жандармск. вахмистръ изъ к. Вятск. у., Просницк. в., д. Федотовской, 65 л.; — Вятск. О. С., 1489, 2 ч. 1490 и 1492 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 3 Мая 905.
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