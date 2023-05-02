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Салпагаров Коккез Ибрагимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Салпагаров
Имя
Коккез
Отчество
Ибрагимович
Дата исполнения приговора
24 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8670. САЛПАГАРОВ КОККЕЗ ИБРАГИМОВИЧ, 25 л., Мало-Карачаевск. окр., аула Эльбруса. Н. С. 5 уч. Карачаево-Черкесск. обл. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 янв. 923.

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