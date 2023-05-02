Гронвальд Антон-Виталис Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гронвальд
- Имя
- Антон-Виталис
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 112
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48854. ГРОНВАЛЬДЪ, АНТОНЪ-ВИТАЛИСЪ МИХАЙЛОВЪ (онъ же Грунвальдъ и Грунваль), 65 л. Лиш. ос. пр. изъ и. Сохачев. у., пос. Иловъ, рд. Сѣродзск. у., въ д. Позорнице; — Варшав. О. С., 1 Февр. 911, 152¹, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 3 м. и 1 дня предв. заключ. Исп. 4 Марта 911. | предыдущие судимости 909 100159 2 ч. 1055 У. | 903 95321 1655 У. | 99 72913 170 М. | 901 46949 170 М. | 95 38202 169 М.
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