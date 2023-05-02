Тиханов Сергей Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиханов Сергей Захаров

Тиханов Сергей Захаров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тиханов
Имя
Сергей
Отчество
Захаров
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
Источник
Скан
Оригинальная запись
139965. ТИХАНОВЪ, СЕРГѢЙ ЗАХАРОВЪ. К. Ковров. у., Воскресенск. в., д. Кашкиной, 12 л., рд. въ г. Вязникахъ; — З. Н. 1 уч. Ковровск. у. 1 Сент. 909, 11 и 169 М., исправит. колон. до исправл. Исп. 1 Сент. 909. | 907 19650 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close