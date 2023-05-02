Тиханов Сергей Захаров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тиханов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Захаров
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139965. ТИХАНОВЪ, СЕРГѢЙ ЗАХАРОВЪ. К. Ковров. у., Воскресенск. в., д. Кашкиной, 12 л., рд. въ г. Вязникахъ; — З. Н. 1 уч. Ковровск. у. 1 Сент. 909, 11 и 169 М., исправит. колон. до исправл. Исп. 1 Сент. 909. | 907 19650 169 М.
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