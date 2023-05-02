Попова Евдокия Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попова
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18345. ПОПОВА, ЕВДОКИЯ МИХАЙЛОВНА, 45 л. Гр. Воронежск. у., Верхне-Хавск. в. и с.; — Н. С. 5 р. Воронежск. у. Убийство, лиш. св. 15 л., по амн. нак. зам. пр. р. 5 л. Осужд. 7 июня 920.
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