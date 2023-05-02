Сивек Мария Осипова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сивек
- Имя
- Мария
- Отчество
- Осипова
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 300
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98553. СИВЕКЪ, МАРІЯ ОСИПОВА, 48 л. Авст.-подд.; — Ярослав. О. С., 18 Апр. 911, 152, 152¹, 13, 233, 3 ч. 1655 и 5 п. 1659 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Ром.-Борисоглѣб. у. отъ 20 Апр. 909 г. (3 п. 170 М., тюр. 6 м.), съ лиш. ос. пр. тюр. 2 г. и 6 м., съ зач. 1 г. предв. заключ. Исп. 18 Іюня 911.
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