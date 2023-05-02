Белоусов Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белоусов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45574. БѢЛОУСОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Каз. хут. Парамонова, Черниговск. ст., 1 Донск. окр., 33 л., рд. въ хут. Юровомъ, Калитвенск. ст., т. же окр.; — Новочеркасск. О. С., 1655 арест. отд. 8 м. Исп. 9 Іюня 905.
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