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Белоусов Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белоусов
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
09 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
45574. БѢЛОУСОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ. Каз. хут. Парамонова, Черниговск. ст., 1 Донск. окр., 33 л., рд. въ хут. Юровомъ, Калитвенск. ст., т. же окр.; — Новочеркасск. О. С., 1655 арест. отд. 8 м. Исп. 9 Іюня 905.

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