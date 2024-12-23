Тихонов Петр Ефремов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тихонов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Ефремов
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 456
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32104. Тихоновъ, петръ Ефремовъ. К. Тюкалинск. у., Еланск. в., д. Хомутинки, 18 л.; — Тобольск. О. С., 9, 114, 4 п. 134, 135, 140, 149 и 2 ч. 1455 У., тюр. 4 м. Исп. 13 Авг. 908. Сей приг. поглощенъ приг. М. С. 4 уч. Тюкалинск. у. отъ 3 Мая 908 г. (170¹ М.—тюр. 4 м.).
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