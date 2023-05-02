Иванов Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Иван Ильич

Иванов Иван Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Иван
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
5140. ИВАНОВ ИВАН ИЛЬИЧ, 20 л., Троцк. у., Губаницк. в., д. Волгово. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 2 ½ г. Исп. 19 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.