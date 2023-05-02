Кац Давид Нафтальев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кац
- Имя
- Давид
- Отчество
- Нафтальев
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32128. КАЦЪ, ДАВИДЪ НафТАЛЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Черикова, 45 л., рд. въ д. Холмахъ, Надѣйковичск. в., Климовичск. у.; — Могилевск. О. С. (въ 3 р.), 4 п. 134, 149 и 1654¹ У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 21 Марта 905. | 90 12913 931 и 1647 У. | 78 44466 172 М.
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