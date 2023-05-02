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Бердышев Яков Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бердышев
Имя
Яков
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
09 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
582. Бердышев Яков Андреевич, 25 л., Сарапульск. окр., Черновск. р., д. Толопан. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 95, 142, 180а, 180 п. «в», 222, лиш. св. 9 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 9/ІІ—26.

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