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Дондырев Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дондырев
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4038. ДОНДЫРЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 32 л., Нижегородск. у., Чернухинск. в. и с. Н. С. 5 уч. Нижегородск. у. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 27 июня 923.

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