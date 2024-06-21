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Антонов Федор Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Федор
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
30 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
129569. АНТОНОВЪ, ФЕДОрЪ АНТОНОВЪ. К. Валдайск. у., Кемецк. в., д. Проказова, 45 л.; — Валдайск. У. С. 19 Февр. 909, 169 и 171 М., по сов. съ приг. З. Н. 2 уч. Валдайск. у. отъ 23 Дек. 908 г. (172 М.—тюр. 1½ м.), тюр. 3 м. Исп. 30 Мая 909.

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