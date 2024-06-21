Антонов Федор Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129569. АНТОНОВЪ, ФЕДОрЪ АНТОНОВЪ. К. Валдайск. у., Кемецк. в., д. Проказова, 45 л.; — Валдайск. У. С. 19 Февр. 909, 169 и 171 М., по сов. съ приг. З. Н. 2 уч. Валдайск. у. отъ 23 Дек. 908 г. (172 М.—тюр. 1½ м.), тюр. 3 м. Исп. 30 Мая 909.
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