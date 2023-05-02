Чареков Леван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чареков
- Имя
- Леван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 445
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141065. ЧАРЕКОВЪ, ЛЕВАНЪ ИВАНОВЪ. Дворян. г. Тифлисса, 26 л., рд. въ г. Кутаисѣ; — Кутаисск. О. С., 1 ч. 1483 У., арест. отд. 1 г. 3 м. Исп. въ Окт. 909.
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