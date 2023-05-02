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Колокольчиков Тихон Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колокольчиков
Имя
Тихон
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6264. КОЛОКОЛЬЧИКОВ ТИХОН ИВАНОВИЧ, 27 л., Крапивенск. у., Московск. в. Московской слободы, Н. С. 2 уч. Крапивенск. у., Ст. 160 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г., Исп. 1 марта 923.

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