Красногор Авдей Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красногор
- Имя
- Авдей
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 18 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35319. КРАСНОГОРЪ, АВДЕЙ ЕФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Новгородсѣверск. у., Рыковск. в., с. Форостовичей, 35 л.; — Стародубск. О. С., 1 ч. 1655, 2 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 49287 и З. Н. 4 уч. Новгородсѣверск. у., отъ 12 Нояб. 906 г. и сего С., отъ 16 Янв. 907 г., арест. отд. 3 г. Исп. 18 Янв. 908. | 904 4881 170¹ М. | 903 23554 170¹ М. | 902 88080 169 М.
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