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Орличеня Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орличеня
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
12 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
27343. ОРЛИЧЕНЯ, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 28 л. Гр. Гродненск. у., Скидельск. в., д. Ковшова; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Петровск. отд. г. Москвы. Спекуляция, лиш. св. 1 г. Исп. 12 мая 920.

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