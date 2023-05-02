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Бельский Игнатий Эдвинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бельский
Имя
Игнатий
Отчество
Эдвинов
Дата исполнения приговора
26 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
38042. БѢЛЬСКІЙ, ИГНАТІЙ ЭДВИНОВЪ. Антоновъ. Мщ. г. Бѣлостока, 67 л., рд. въ д. Довнарахъ, Бѣлостокск. у.; — Вилен. С. П., 2 п. 2 ч. 1465 У., тюр. 4 м., а по Выс. маниф. 904 г., отъ наказ. освобожд. Исп. 26 Марта 905.

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