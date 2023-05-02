Чистяков Иван Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чистяков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141275. ЧИСТЯКОВЪ, ИВАНЪ АКИМОВЪ (онъ же Палочкинъ). К. Клинск. у., Покровск. в., д. Кушлова, 42 л.; — З. Н. 5 уч. Клинск. у. 2 Окт. 909, 169 и 170 М., тюр. 9 м. Исп. 20 Окт. 909.
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