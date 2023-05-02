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Чистяков Иван Акимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чистяков
Имя
Иван
Отчество
Акимов
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
Источник
Скан
Оригинальная запись
141275. ЧИСТЯКОВЪ, ИВАНЪ АКИМОВЪ (онъ же Палочкинъ). К. Клинск. у., Покровск. в., д. Кушлова, 42 л.; — З. Н. 5 уч. Клинск. у. 2 Окт. 909, 169 и 170 М., тюр. 9 м. Исп. 20 Окт. 909.

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