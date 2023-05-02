Хлебников Николай Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хлебников
- Имя
- Николай
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 19 март ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 272
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30047. ХЛЕБНИКОВ, НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 40 л. Гр. Невельск. у., Чупровск. в., д. Савцево; — Н. С. 6 уч. Невельск. у. Кража, лиш. св. 10 л. условно, с. пр. р. 1 г. Исп. 19 марта 120.
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