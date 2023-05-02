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Хрущова Елизавета Михайлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хрущова
Имя
Елизавета
Отчество
Михайлова
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
Источник
Скан
Оригинальная запись
140903. ХРУЩОВА, ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВА. Мщ. г. Маріинска, 23 л., рд. въ г. СПБ.; — Томск. О. С., 2 ч. 53 и 1 ч. 102 Уг. У., ссыл. на посел. Исп. 28 Окт. 909.

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