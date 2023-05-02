Хрущова Елизавета Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хрущова
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140903. ХРУЩОВА, ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВА. Мщ. г. Маріинска, 23 л., рд. въ г. СПБ.; — Томск. О. С., 2 ч. 53 и 1 ч. 102 Уг. У., ссыл. на посел. Исп. 28 Окт. 909.
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