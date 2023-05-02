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Хорев Кирилл Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хорев
Имя
Кирилл
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
20 март 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
7855. ХОРЕВ, КИРИЛЛ ИЛЬИЧ, 48 л., Гр. Череповецк. у., Усищевск. в., д. Ватержевой, Череповецк. Губ. Ревтриб., Кража, лиш. св. 11 м,. Исп. 20 марта 918.

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