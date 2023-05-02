Хорев Кирилл Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хорев
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 20 март 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7855. ХОРЕВ, КИРИЛЛ ИЛЬИЧ, 48 л., Гр. Череповецк. у., Усищевск. в., д. Ватержевой, Череповецк. Губ. Ревтриб., Кража, лиш. св. 11 м,. Исп. 20 марта 918.
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