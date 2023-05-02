Антипина Мария Ксенофонтовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антипина
- Имя
- Мария
- Отчество
- Ксенофонтовна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 259. АНТИПИНА, МАРИЯ КСЕНОФОНТОВНА, 27 л. Гр. Тойковск. у., Кохомск. в., д. Дубники; — Н. С. 6 уч. Суздальск. у. Покупка крад., лиш. св. 6½ м. условно.
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