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Антипина Мария Ксенофонтовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антипина
Имя
Мария
Отчество
Ксенофонтовна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
259. АНТИПИНА, МАРИЯ КСЕНОФОНТОВНА, 27 л. Гр. Тойковск. у., Кохомск. в., д. Дубники; — Н. С. 6 уч. Суздальск. у. Покупка крад., лиш. св. 6½ м. условно.

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