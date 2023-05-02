Галаницкий Антон Карпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галаницкий
- Имя
- Антон
- Отчество
- Карпов
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45957. ГАЛАНИЦКІЙ, АНТОНЪ КАРПОВЪ. К. Южно-Уссурійск. окр., Григорьевск. в., с. Новожасткова, 58 л., рд. Роменск. у., Велико-Бубновск. в., въ с. Галкѣ; — М. С. 7 уч. Владивосток. О. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 5 Мая 905.
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