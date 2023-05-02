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Галаницкий Антон Карпов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галаницкий
Имя
Антон
Отчество
Карпов
Дата исполнения приговора
05 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
45957. ГАЛАНИЦКІЙ, АНТОНЪ КАРПОВЪ. К. Южно-Уссурійск. окр., Григорьевск. в., с. Новожасткова, 58 л., рд. Роменск. у., Велико-Бубновск. в., въ с. Галкѣ; — М. С. 7 уч. Владивосток. О. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 5 Мая 905.

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