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Ивахенко Василий Прокопьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивахенко
Имя
Василий
Отчество
Прокопьевич
Дата исполнения приговора
07 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5231. ИВАХЕНКО ВАСИЛИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ, г. Азова. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. ст. 180 п. «ж», 181 ч. 1, лиш. св. 3 г. 4 м. Исп. 7 января 923.

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