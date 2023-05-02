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Крупин Петр Евстигнеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крупин
Имя
Петр
Отчество
Евстигнеевич
Дата исполнения приговора
30 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7116. КРУПИН ПЕТР ЕВСТИГНЕЕВИЧ, 50 л.,. Юрьевецк. у., Обжерихинск. в., д. Бухарино. Н. С. Деж. камер. Юрьевецк. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 30 июня 923.

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