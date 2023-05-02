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Огнева Варвара Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Огнева
Имя
Варвара
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7149. ОГНЕВА ВАРВАРА ДМИТРИЕВНА, 45 Л., Семеновск.. у., Скоробогатовск. в., д. Малых Гарей. Н. С. 4 уч. Семеновск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. 2 м. Исп. 14 нояб. 923.

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