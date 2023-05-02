Черненко Мария Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черненко
- Имя
- Мария
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 13 август 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 505
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33528. ЧЕРНЕНКО, МАРІЯ ПЕТРОВА. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ялуторовска, 69 л., рд. въ г. Ригѣ; — М. С. 1 уч. Туккумъ-Тальсенск. окр., 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 13 Авг. 908. | 903 103287 1655 У. | 99 57698 172 М. | 902 9173 1655 У. | 95 7384 169 М. | 900 49817 172 М. | 94 7481 169 М.
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