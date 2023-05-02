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Кузнецов Иван Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Иван
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
35528. КУЗНЕЦОВЪ, ИВАНЪ ФЕДОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Медынск. у., Матовск. в. и д., 42 л.; — Калужск. О. С., 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., но настоящ. приг. поглощ. приг. сего С., отъ 26 Нояб. 907 г. Исп. 21 Дек. 907. | 95 64355 169 М. | 85 29940 1647 У. | 83 96243 170 М. | 83 13849 1647 У.

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