Колаш Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колаш
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6221. К0ЛАШ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 30 л., Верхотурск. у., Н.-Николаевск. в., Н. С. 1 уч. Верхотурск. у., Ст. 181 ч. 2, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 17 ноября 923.
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